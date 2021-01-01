محافظة مطروح تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد العوام

احتفلت محافظة مطروح بحلول رأس السنة الهجرية لعام 1445، وذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد للمحافظة، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ،وعدد من مديري المديريات والادارات واهالي مطروح، وذلك بمسجد العوام بمدينة مرسى مطروح.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أكد فيها على عظمة حادث الهجرة النبوية الشريفة والتى تم اختيارها بداية للتأريخ الإسلامي مع هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بعد الاختيار بين أكثر من مناسبة ومنها عام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عام بعثته، وعام الهجرة، فتم اختيار الأخير كفارق بين الحق والباطل وأن يبدأ بشهر الله المحرم لتبدأ حياة جديدة من الضلال الى الهدى مع أهمية الاستفادة من حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة واستعادة الأمة لمجدها بالجد والمصابرة ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الامةكيفية النجاح وكدرس لمن أراد النجاح من الافراد والدول والأمم، بناء على ضرورة الأخذ بالاسباب مع العزيمة والإصرار.

وكذلك الاعتماد على التخطيط السليم فى اختيار التوقيت السليم و الوسيلة ورفيق الطريق، رغم ما كان يحمله النبى من قضايا وهموم الأمة مستعينا بالله والقوة الايمانية لبناء أمة مباركة تكون خير امه أخرجت للناس و ليكونوا بإيمانهم الصادق شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا انطلاقا من القوة الايمانية الصحيحة ،داعيا إلى أهمية الاستفادة من دروس وعبر الهجرة المباركة مع نشر روح المحبة والتسامح بين جميع المسلمين لاستعادة مجدهم وعزتهم.