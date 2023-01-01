 المستشار حسني عبد اللطيف يستقبل رئيس مجلس الدولة وعددا من القضاة للتهنئة بالمنصب الجديد - بوابة الشروق
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المستشار حسني عبد اللطيف يستقبل رئيس مجلس الدولة وعددا من القضاة للتهنئة بالمنصب الجديد

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 6:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 6:27 م

استقبل المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد بداية من يوليو 2023.

كما استقبل رئيس محكمة النقض أيضا، المستشار أحمد عبد التواب، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبود، رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار حسونة توفيق، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية، والمستشار أحمد حامد، رئيس التفتيش الفني، و المستشار عصام شعراوى مستشار رئيس مجلس الدولة للعلاقات والإعلام.

وحضر اللقاء المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.


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