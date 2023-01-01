بايدن: الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للكسر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في البيت الأبيض، إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "غير قابلة للكسر"، وأضاف: "نحن نعمل معا لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع بايدن، في تصريحات لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: "لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد أناس أنه لن يحدث أبدا"، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

وتابع: "لقد فتحنا المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعد زيارتنا هناك، وجمعنا الإسرائيليين والفلسطينيين معا على المستوى السياسي في مدينة شرم الشيخ بمصر".

وقال الرئيس الأمريكي: "أكدت لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الاثنين، على أن التزام أمريكا بإسرائيل التزام صارم وحازم، كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا".

ومن جانبه، قال هرتسوج: "لقد سررت لسماع محادثتك مع رئيس الوزراء نتنياهو، والتي ركزت على تعاوننا العسكري والأمني الصارم، لأن هناك بعض أعداءنا الذين يخطئون أحيان في حقيقة أنه قد يكون لدينا بعض الاختلافات تؤثر على ترابطنا غير القابل للكسر، أعتقد حقا أنهم إذا عرفوا إلى أي مدى نما تعاوننا في السنوات الأخيرة وحقق آفاقا جديدة، فلن يفكروا بهذه الطريقة".