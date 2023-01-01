السوداني: نعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش الإرهابية.

وقال السوداني، خلال اجتماعه اليوم بوزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو الذي يزور العراق حاليا ، إن "المرحلة مابعد الحرب على داعش في العراق تشهد تنامياً كبيراً لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية" .

وأضاف أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما بموضوع التدريب التسليح والرغبة في التعاون مع الشركات الفرنسية في هذا الصدد، لاسيما في مجال سلاح الجو ومنظومة الدفاع والتصنيع الحربي".

وذكر السوداني أن "التعاون مع فرنسا لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما يمتدّ ليشمل مجالات عدة، في ظل توفر فرص حقيقية لعقد شراكة معززة للتكامل بين البلدين".

وأشاد بدعم" فرنسا للقوات العراقية، وأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وُقّعت خلال زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى فرنسا في شهر يناير الماضي تمثل خارطة عمل واضحة لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، والثقافة والتعليم، وغيرها".

من جانبه، أكد الوزير الفرنسي على" استعداد الحكومة الفرنسية للتعاون مع العراق، في مجال التدريب والتسليح وتطوير القدرات".

وقال إن الحكومة الفرنسية" جادة في تقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه".

وحسب بيان صحفي للحكومة العراقية ، شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها على المستوى الأمني، ضمن نطاق التحالف الدولي، وفي إطار المشورة والتدريب لرفع أداء القوات الأمنية العراقية، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي لمواصلة التدريب، والتعاون في مجال التسليح، وتبادل المعلومات.