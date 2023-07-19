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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء إيقاف 378 مشجعا من جماهير فريق الإسماعيلي لمباراتين في الموسم الجديد، نظرا لما بدر منهم من تجاوزات في المباراة أمام الاتحاد السكندري لحساب المرحلة الــ34 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بالمباراة التي انتهت بفوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري 4 / 1 يوم السبت الماضي في الدوري المصري.

وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم أن لجنة المسابقات قررت أيضا إيقاف كل من حاتم محمد سكر لاعب الزمالك لمباراة وعبد الله مجدي لاعب بيراميدز لمباراة، بسبب الطرد.

كما تقرر تغريم نادي الداخلية 20 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى أرضية الملعب للاحتفال بالهدفين الثالث والرابع خلال مباراة الفريق التي انتهت بالفوز على أسوان 4 / 2 يوم الجمعة الماضي في الدوري المصري.