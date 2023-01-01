مجلس الوزراء السعودي يتابع الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في السودان

أعلن مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء أنه يتابع الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في السودان خاصة بعد وصول الأطراف السودانية إلى مدينة جدة السعودية .

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء أن " مجلس الوزراء، تابع تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية وحماية المدنيين وضمان إرسال المساعدات الإنسانية".

ووصل ممثلون عن الجيش السوداني السبت إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، مع دخول القتال بين الطرفين شهره الرابع.

يأتي ذلك مع بدء وساطة أخرى أطلقتها مصر الخميس ورحب بها الجيش السوداني، الذي تربطه علاقات وثيقة بالقاهرة، وكذلك قوات الدعم السريع.

يشار إلى أنه ومنذ 15 نيسان/أبريل، اندلع صراع على السلطة بين قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، ونائبه آنذاك، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي" الذي يقود قوات الدعم السريع.