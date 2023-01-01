شركة تاتا الهندية تعتزم بناء مصنع بطاريات في بريطانيا

قالت شركة تاتا، المالكة لسيارة جاجوار لاند روفر، إنها تعتزم بناء مصنع للبطاريات بقيمة 4 مليار جنيه استرليني (4.62 مليار دولار) في المملكة المتحدة، وهى الخطوة التي تقول الحكومة البريطانية إنها سوف توفر نحو 4000 وظيفة.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية، أن المصنع، الذي يتردد أنه سيقام في مقاطعة سوميرست في جنوب غرب البلاد، سيصبح واحدا من أكبر مواقع تصنيع خلايا البطاريات في أوروبا عندما يبدأ الانتاج في عام 2026، بحسب ما قالته شركة تاتا اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الشركة ناتاراجان شاندراسيكاران: "استثمارنا الذي تبلغ قيمته المليارات من الجنيهات الاسترليني سيجلب أحدث تكنولوجيا للبلاد، ما سيساعد في دفع تحول قطاع السيارات إلى الانتقال الكهربائي".