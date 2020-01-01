تقرير: فيتنام تعتزم تشييد منشأة تخزين وقود وطنية بحلول 2030

أفاد موقع دانتري الإلكتروني الفيتنامي في تقرير بأن البلاد تخطط لبناء نظام تخزين وقود بسعة 500 ألف متر مكعب بحلول 2030 من أجل الاحتياطي الوطني من الوقود.

وجاء في التقرير الذي استشهد بخطط البلاد الخاصة باحتياطي الوقود والبنية التحتية للإمدادات في فترة 2021 – 2030، أنه سوف يتم تشييد ما بين منشأة إلى منشأتين لتخزين النفط الخام بسعة إجمالية تصل إلى مليوني طن في نفس الفترة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن التقرير، أنه فيما يتعلق بالاحتياطي التجاري، تخطط البلاد لتوسيع المستودعات الحالية بواقع 4ر1 مليون متر مكعب بالإضافة إلى بناء 59 مستودعا إضافيا بسعة إجمالية تبلغ نحو 1ر5 مليون متر مكعب في نفس الفترة.