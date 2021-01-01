 إصابة 9 أشخاص فى سقوط أسانسير داخل مول تجارى بسوهاج - بوابة الشروق
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إصابة 9 أشخاص فى سقوط أسانسير داخل مول تجارى بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 3:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 3:36 ص

شهدت منطقة الهلال في محافظة سوهاج إصابة 9 أشخاص نتيجة سقوط مصعد داخل مول تجاري كان يحمل أشخاصا أكثر من قدرة تحمله، وتم نقل المصابين فورا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد بسقوط أسانسير في مول تجاري بمنطقة الهلال، وعلى الفور انتقل كافة القيادات التنفيذية والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، والتي قامت بنقل المصابين وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة وقامت بمباشرة أعمالها.

وقال شاهد عيان لـ الشروق إن الأسانسير كان يحمل أكثر من 9 أشخاص وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراجهم.

 

 

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