قالت هيئة الإحصاء اليونانية في تقرير لها، إن عدد الوافدين إلى الفنادق في البلاد نما بنسبة 4ر74% خلال عام 2022 بالمقارنة مع العام السابق، في حين ارتفعت نسب المبيت في الفنادق بواقع 7ر79%، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء.

وجاء في التقرير الذي نشرته هيئة الإحصاء اليونانية أمس الثلاثاء، أن عدد الوافدين وإقامات المبيت بالنسبة للأجانب، ارتفع بنسبة 9ر86% و3ر89% على التوالي في عام 2022، بينما ارتفع عدد الوافدين إلى الفنادق والمبيتين من المواطنين اليونانيين بنسبة 47% و7ر41% على التوالي.

وبلغ المعدل السنوي لإشغال الأسرّة في الفنادق والمنشآت المشابهة 1ر51% في عام 2022، بالمقارنة مع 9ر42% في عام 2021، فيما تم تسجيل 1ر59% من بين جميع الوافدين إلى الفنادق و66% من إجمالي حجم المبيت، خلال الأشهر التي استمرت منذ يوليو وحتى أكتوبر.

وفيما يتعلق بالوافدين وإقامات المبيت، جاءت النسبة الاكبر من ألمانيا (بواقع 9ر14% و7ر18% على التوالي)، ثم فرنسا (بواقع 8ر7% و7ر6% على التوالي)، ثم المملكة المتحدة (بواقع 16% و8ر18% على التوالي).