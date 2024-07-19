الرئيس التونسي: بلادنا لن تكون نقطة عبور أو مستقر للمهاجرين

أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن رفضه لأن تصبح بلاده نقطة عبور أو مستقر للمهاجرين، في ظل نشاط شبكات تهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا مرورا بتونس.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن قيس سعيد تصريحاته خلال استعراضه نتائج مشاركته في أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط في طرابلس، لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في قصر قرطاج.

وشدد الرئيس التونسي مجددا على موقف بلاده الثابت من مسألة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن تونس التي تعتز بانتمائها الأفريقي قدمت ما يمكن تقديمه لهؤلاء المهاجرين الذين تقف وراءهم شبكات اتجار بالبشر لا يمكن أن تقبل بأن تكون نقطة عبور أو مستقر.

وأضاف سعيد أن "الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وذلك بتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة غير الطبيعية، فضلا عن أن هؤلاء المهاجرين هم ضحايا لنظام اقتصادي عالمي غير عادل، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وجدد سعيد مطالبته بأن ينأى كل مسؤول بنفسه عن أي اعتبارات سياسية وأن يلتزم بواجبي الحياد والتحفظ، مشيرا إلى أن ما يحصل داخل عدد من الإدارات اليوم غير مقبول ولا بد من ترتيب الجزاء القانوني عن أي إخلال أو تقصير داخل أجهزة الدولة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأربعاء الماضي، انطلاق فعاليات منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، تحت شعار "تعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة ورؤية الدولة الليبية لمعالجة ملف الهجر غير الشرعية.