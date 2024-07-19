تنطلق في الساعة 4 من مساء غد السبت الموافق 20 يوليو، ولمدة 5 ساعات فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للقمر، وهو يوم دولي حددته الأمم المتحدة ويحتفل به في 20 يوليو من كل عام، والذي يواكب ذكرى هبوط رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على سطح القمر في رحلة أبوللو 11 في 20 يوليو 1969.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، أن اليوم العالمي للقمر يهدف إلى التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وتشجيع استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

وأشار الدكتور حلمي، إلى أن متحف الطفل أعد، وبالمشاركة مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية برئاسة الدكتور طه توفيق رابح، مجموعة من الفعاليات تناسب كافة الأعمار تهدف إلى التعريف بالقمر وما يميزه من تضاريس والإطلاع على بعض الأبحاث والتقارير التي رصدت القمر وبيان أهميته في بعض الظواهر التي يتأثر بها سطح الأرض.

وتشمل الفعاليات رصد فلكي بالتليسكوب، وعروض القبة السماوية المتنقلة، ورسم على الوجه، وورشة علمية عن أطوار القمر للأطفال من 6 سنوات فأكبر للتعرف على أطوار القمر الثمانية، وهي أطوار مختلفة يمر بها أثناء الشهر الواحد متمثلة المحاق، الهلال المتزايد، التربيع الأول، الأحدب المتزايد، البدر، الأحدب المتناقص، التربيع الأخير، الهلال المتناقص، يعقبها رصد فلكي بالتليسكوب.