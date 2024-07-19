مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اليوم، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

فقد اندلعت في بلدة بيتا جنوبي نابلس اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وفي بلدة حوارة جنوبي نابلس، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين ما أدى إلى اندلاع مواجهات تم خلالها استخدام الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، بينما اقتحمت قوات أخرى مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ومخيم الدهيشة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

يذكر أن مدنا وبلدات ومخيمات الضفة الغربية تتعرض يوميا لمداهمات واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يتم خلالها القيام باعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين.