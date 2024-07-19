موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بعد التأهل لدور الـ16 بكأس مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدًا السبت، التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

لاعبو الزمالك حصلوا على فترة راحة لمدة 24 ساعة من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، بعد الفوز أمس الخميس على فريق بروكسي بنتيجة 5-2، والتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس مصر لمواجهة فريق طلائع الجيش.

وتقام مباراة الزمالك أمام الداخلية يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن الجولة الـ31 من الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.