العيال فهمت والسمسمية يمثلون البيت الفني للمسرح في المهرجان القومي

أعلن صُناع عرضي "العيال فهمت" و"السمسمية"، أنهما ضمن العروض المختارة لتمثيل البيت الفني للمسرح في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ17 والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 30 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل.

ولم يعلن بعد البيت الفني للمسرح عن أسماء باقي العروض المقرر أن يشاركوا باسمه في المهرجان.

"السمسمية" إنتاج مسرح المواجهة والتجوال، والذي يديره المخرج محمد الشرقاوي، وهو العرض الثاني في إطار مبادرة "ولد هنا" ويتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في جميع المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، ويتحدث العرض عن بطولات مجموعة من التنويريين ولدوا في محافظات مدن القناة، ويلقى الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية هامة.

ويشارك في بطولة العرض آسر علي، وإيمان مسامح ومريم سعيد، وعبدالرحمن المرسي، ووسام مصطفى، وأحمد جمال، وسالي النمس، وجاكلين سعد، ومحمد النمس وروجينا، والرؤية الموسيقية لهيثم درويش، وديكور وملابس سماح نبيل، والمخرجان المنفذان عليا عبد الخالق وفاطمة عصمت، وكتابة وإخراج سعيد سليمان.

أما "العيال فهمت" من إنتاج المسرح الكوميدي والذي يديره الفنان ياسر الطوبجي، وأشعار وكتابة طارق علي ويشاركه الكتابة أحمد الملواني، وإخراج شادي سرور، وبطولة رنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الامريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.