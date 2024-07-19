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عطل تقني عالمي يوقف حركة الطيران في مطار العاصمة الألمانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 11:38 ص

توقفت حاليا حركة الطيران في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وقالت متحدثة باسم المطار صباح اليوم الجمعة: "بسبب عطل فني حدثت تأخيرات في عمليات إتمام إجراءات السفر. سيُجرى تعليق عمليات الطيران حتى الساعة العاشرة صباحًا".

ولم تذكر المتحدثة أي تفاصيل عن خلفية العطل.

وذكرت إذاعة "برلين-براندنبورج" أنه حدث تعطل في الخادم، كما انطلقت عدة أنظمة الطوارئ. ولم يتم تأكيد صحة هذه البيانات حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام، من بينها وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة أن مشكلات تسببت في تعطل أنظمة حاسوبية في جميع أنحاء العالم حاليًا، مضيفة أن تلك المشكلات طالت شركات طيران واتصالات ووسائل إعلام.


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