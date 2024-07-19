يستهل النادي الأهلي رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، بمواجهة الألومنيوم في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من نسخة الموسم الحالي للبطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة مشواره في البطولة التي يحمل لقبها في آخر موسمين، على حساب بيراميدز والزمالك على الترتيب.

وشدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على لاعبيه بضرورة حسم الأمور مبكرًا من أجل إراحة اللاعبين خاصة في ظل ضغط المباريات المؤجلة للفريق في بطولة الدوري.

وفضل كولر إراحة الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور من تدريبات الفريق أمس، الخميس، بينما تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي.

كما يغيب محمود متولي وأحمد عبد القادر والسولية وعلي معلول للإصابة، إلى جانب كريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا لانضمامهم مع المنتخب المصري الأولمبي الذي يستعد لخوض الأولمبياد.

فيما عاد عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن الفريق، بعد غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري بعد تعرضه لنزلة معوية حادة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، ياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط يلعب مروان عطية، كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة، خلف الثلاثي الهجومي بيرسي تاو، رضا سليم ومحمود كهربا.

على الجانب الآخر يدخل فريق الألومنيوم مباراته أمام الأهلي اليوم، وعينه على خطف الانتصار وتحقيق مفاجآة تصنع له التاريخ بخروج البطل من دور الـ32، واستغلال فترة تلاحم المباريات التي يمر بها الأهلي، وإراحة بعض اللاعبين في مباراة اليوم.

وكان الأهلى واجه فريق الألومنيوم فى دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي أمام الألومنيوم مع فاركو في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما تغلب على الواسطى في دور الـ 32 بثلاثة أهداف دون رد.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحمل لقب آخر نسختين من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما فاز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نهائي الموسم قبل الماضي، وعلى الزمالك بهدفين دون رد في نهائي الموسم الماضي.

كما أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.