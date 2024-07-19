وزير الصحة: زيادة متوسط عمر المواطن المصري دليل على تقدم الخدمات الصحية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل؛ ستشمل محافظات مثل المنيا، دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، على أن تليها محافظات الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، أسيوط، خلال المرحلة الثالثة.

وأكد خلال تصريحات عبر شاشة «Extra News»، أن ملف الصحة يمثل أولوية لدى الدولة المصرية، مثل «المشروعات القومية اليومية بل ويزيد».

وأضاف أن هناك مؤشرات عالمية لقياس جودة الخدمات الصحية عالميا، يعد من أشهرها معدل متوسط عمر الفرد، والذي ارتفع في مصر إلى 70 عامًا للذكور و71 للإناث، بعد أن كان 63 و64 عامًا منذ فترة ليست بالبعيدة.

كما أشار إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات هو مقياس آخر يدل على تقدم الخدمات الصحي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال رعاية الأمومة والطفولة والكشف المبكر للأمراض الوراثية والسرطانية وتقليل مضاعفات الأمراض المزمنة.

وتابع: «الدولة المصرية حققت نجاحات في هذه المؤشرات العالمية بالفعل سواء في زيادة متوسط العمر، والسيطرة على الأمراض الوبائية مثل فيروس سي، في حين أن العالم كله لا زال يعمل جاهدًا حتى يصل إلى ما وصلت إليه مصر»، مضيفا أن الدولة وصلت إلى نتائج مسح مبكرة ورائعة ساهمت في تغيير نسبة السيطرة على سرطان الثدي من مراحل متأخرة إلى مراحل مبكرة سهلة العلاج، فضلا عن العمل على حل مشاكل سوء التغذية عند الأطفال وأمراض الأنيميا والتقزم.

وختم قائلا: «على الرغم من الكثير من المبادرات الرئاسية والإجراءات التي تمت في قطاع الصحة؛ لم نصل بعد إلى نتمناه والطريق طويل ولكنها خطوة من ألف خطوة، ولكن ما تم هو مبشر لكي نتوجه للمستقبل بخطى ثابتة تلبي طموحات الشعب المصري».