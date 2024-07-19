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إسبانيا تشهد أول موجة حر خلال الصيف الحالي

مدريد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 11:55 م

تسببت كتل هوائية ساخنة قادمة من أفريقيا في أول موجة حر حقيقية تشهدها إسبانيا هذا الصيف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية اليوم الجمعة إن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في مدينة إشبيلية الواقعة بإقليم الأندلس.

وكان الهواء حارا وخانقا بشكل مماثل في مدن أخرى في منطقة نهر الوادي الكبير في الجنوب وفي سرقسطة على نهر إيبرو في شمال شرقى البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من درجات حرارة تصل إلى 44 درجة.

ويمكن الوصول إلى هذه الدرجة غدا السبت في منطقة سرقسطة. وفي جزيرة مايوركا السياحية كانت درجات الحرارة أكثر اعتدالا للوهلة الأولى وبلغت حوالى 33 درجة.

ومع ذلك، وبسبب الرطوبة العالية، فقد شعر السكان بسخونة الجو على الأقل كما هو الحال في إقليم الأندلس. ولا يتوقع انخفاض طفيف فى حرارة الأجواء حتى يوم بعد غد الأحد عندما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 40 درجة مرة أخرى.

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