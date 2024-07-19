محمد السلاب: وجود شخصية حكيمة وقوية مثل كامل الوزير يبعث التفاؤل لدى المصنعين

أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفاؤله بأداء الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما وزراء المجموعة الاقتصادية والصناعة، مشيرا إلى وجود خطة طموحة وقابلة للتنفيذ.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس: «الحكومة لديها خطة طموحة قابلة للتنفيذ، والأهم من كل ذلك أنها وضعت يدها على المشاكل التي كانت موجودة ووضعت حلولا جذرية للقضاء على كل مشاكل البيروقراطية، وترفيق المدن الصناعية ومشاكل القطاع الخاص ورجال الأعمال والمصنعين».

وأشاد بتولي الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل لوزارة الصناعة، قائلا: «كنا نطالب منذ عشر سنوات بوجود أب شرعي للصناعة في مصر.. لأن ملف الصناعة كان متفرقا ومتداخلا بين جميع الجهات، ووجود شخصية قوية وحكيمة تتخذ قرارات سريعة مثل الفريق كامل الوزير يعطي تفاؤلا كبيرا جدا لدى المستثمرين».

ولفت «السلاب» إلى اتخاذ قرارات خلال الأيام العشرة الماضية لحل العديد من المشاكل التي تواجه المصنعين، مضيفا أن أبرز المشاكل التي تعاني منها الصناعة تتمثل في صعوبة الحصول على التراخيص، والمغالاة في أسعار الأراضي، وتأخير الموافقات، وترفيق الأراضي.

وأكد أن الفريق كامل الوزير وعد بحل جميع المشاكل، وأيضا ربط المدارس الفنية بسوق العمل.

وأشار إلى تطمينات من وزير قطاع الأعمال العام بأن «خطة الوزارة ليست بيع الشركات الخاسرة، بل تطويرها وتشغيلها لتحويلها إلى شركات رابحة»، متابعا: «الحمد الله اطمأننا على ممتلكات الدولة، وأنه سيتم تطويرها وتشغيلها».