ثقافة سوهاج تقيم احتفالية لتكريم المواهب الأدبية الشابة بمجلة صبيان وبنات

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شهدت مكتبة رفاعة الطهطاوي، احتفالية فنية لتكريم المواهب الأدبية الشابة المشاركين بالعدد الثامن من مجلة "صبيان وبنات"، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وضمن برامج وزارة الثقافة.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، ضياء مكاتب رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، الشاعر عبد الحافظ بخيت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بسوهاج، الشاعر أوفي عبد الله الأنور وصلاح الجعفري مدير مكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج، ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي وفناني ومبدعي سوهاج.

أشار نائب محافظ سوهاج لدور الثقافة الفعال والحيوي في نشر الوعي موجها دعوة للشباب بأهمية المشاركة والتفاعل مع الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قصور الثقافة.

وعبر رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي عن سعادته لحضوره هذا العرس الثقافي واصفا الاحتفال بأنه ليلة نجاح يحصد ثمرة كفاح مؤكدا أن استمرارية نشر المجلة في نسختها الثامنة هو دليل على نجاح نادي أدب الطفل في جيل جديد من المبدعين الأدباء.

وأكد رئيس نادي الأدب المركزي بسوهاج أن نادي أدب الطفل بسوهاج واحة إبداعية لاحتضان المواهب الأدبية الشابة ممن لها دور بارز ثقافيا يتمثل في إكساب الطفل القيم والاتجاهات وترسيخ الهوية الثقافية.

ووجه القاص محمد عبد المطلب المشرف العام لنادي أدب الطفل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تكريم المواهب الأدبية الشابة مستعرضا ما تحتويه المجلة في نسختها الثامنة من مقتطفات من الإبداعات الأدبية للأطفال نتاج ورش نادي الأدب بقصر ثقافة الطفل بسوهاج، حيث تحتوي المجلة على 41 قصة قصيرة مصورة باللغة العربية الفصحى لمواهب نادي أدب الطفل وبمشاركة الموهوبين بمرحلتي التعليم الأساسي.

من جهتها أكدت حنان محسن مدير قصر ثقافة سوهاج للطفل على قيمة العمل الإبداعي للأطفال من المشاركين في الورش الأدبية.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم 60 موهبة من المشاركين بمجلة صبيان وبنات، إلى جانب تكريم مواهب الفن التشكيلي ممن ساهموا في المجلة بإبداعهم الفني حيث تم منحهم شهادات تقدير.

"صبيان وبنات" مطبوعة تعنى بأدب الطفل، تصدر عن إقليم وسط الصعيد الثقافي، المشرف العام لنادي أدب الطفل القاص محمد عبد المطلب، مدير التحرير الشاعر علاء عبد السميع.