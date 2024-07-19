 بشكتاش يطلب التعاقد مع نجم الأهلي السعودي - بوابة الشروق
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بشكتاش يطلب التعاقد مع نجم الأهلي السعودي

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 8:50 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 8:50 م

كشفت تقارير صحفية عن تلقى أحد نجوم النادي الأهلي السعودي عرضًا من بشكتاش التركي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «fanatic» التركية فإن بشكتاش لديه اهتمام بالتعاقد مع ميريح ديميرال لاعب نادي أهلي جدة السعودي في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة بأن اهتمام بشكتاش بضم ديميرال جاء عقب الأداء الأكثر من الرائع الذي ظهر عليه اللاعب مع منتخب تركيا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وأوضحت الصحيفة أن بشكتاش تواصل مع أهلي جدة للحصول على خدمات ميريح ولكن على سبيل الإعارة في ظل طلبات النادي السعودي المادية المرتفعة.


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