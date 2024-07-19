قدم 22 بنكا و8 شركات 70.63 مليار جنيه تمويلًا عقاريا إلى 573 ألفًا و52 مواطنا، بمتوسط 123 ألفا و259 جنيها ضمن برنامج سكن لكل المصريين "الإسكان الاجتماعي"، حتى 30 يونيو الماضي.

ضخت البنوك 68 مليارًا و176 مليون جنيه إلى 553 ألفًا و456 مواطنا، بنسبة 96.5%، فيما قدمت شركات التمويل العقاري مليارين و458 مليون جنيه إلى 19 ألفًا و596 مواطن، بنسبة 3.5%، بحسب بيانات حديثة صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حصلت «الشروق» على نسخة منها.

واستحوذ بنكا الأهلي ومصر على نسبة 49.7% من إجمالي التمويلات الممنوحة، بواقع 18 مليارا و152 مليون جنيه للأول أمنّت له حصة 25.7%، و16 مليارا و936 مليون جنيه للأخير، بحصة 24%.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد كشف عن بلوغ تكلفة إنشاء وحدات "سكن لكل المصريين" 300 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى 2023.