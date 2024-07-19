وزير التموين: بناء الإنسان أهم محاورنا وشغلنا الشاغل ظبط الأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن «بناء الإنسان» يمثل أحد أهم محاور عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على ضبط الأسعار وهيكلة عمل الوزارة؛ من أجل إيصال الدعم بشكل مناسب للمواطن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال خلال تصريحات عبر شاشة «Extra News»: «أول مهمة وشغلنا الشاغل هو ضبط الأسعار وتوفير السلع، ووصول الدعم للمستحقين والسيطرة على التضخم.. ونعمل على ذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ولجنة ضبط الأسعار».

وشدد «فاروق» أن «الإتاحة ستمثل العنصر الأساسي في ضبط أسعار السوق»، مضيفا أن «التجارة الداخلية ستكون قاطرة التنمية.. الوزارة لديها مقومات كثيرة وشركات كبيرة خلال مثل النيل والمجمعات الاستهلاكية، ونتمتع بقدرة كبيرة على الإنتاج بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ لتوفير العديد من السلع الأساسية سواء للمواطنين على بطاقات التموين، أو من خلال طرحها في الأسواق».

وأشار إلى أن كثرة المنافذ تتيح الانتشار بشكل جيد للسلع، مضيفا أن «الدولة لديها القدرة على عقد صفقات كبيرة مع دول خارجية للحصول على منتجات غذائية وخلافها بأسعار أفضل».