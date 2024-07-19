خالد عبد الغفار: لم نشهد دعما لصحة المواطن المصري مثل عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الدولة تسعى إلى التوسع في تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى موعد اكتمال المنظومة في 2030.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «Extra News»، أن وزارة الصحة تستهدف أيضا ميكنة كافة المستشفيات والخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الرعاية الصحية الأساسية وبناء الإنسان.

وأوضح أن التنمية البشرية والاقتصادية وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون الاهتمام بالعنصر البشري.

ونوه أن «موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2024-2025 هي أكبر موازنة في تاريخ الوزارة»، مضيفا أنه «منذ عام 2014 وتولي الرئيس السيسي، لم تشهد وزارة الصحة هذا الدعم للمواطن المصري، سواء في المشروعات الجديدة أو المبادرات الرئاسية التي تكلف مبالغ كبيرة جدًا».

وأكد أن المدة المحددة لبرنامج الحكومة والتي تبلغ 3 سنوات، تعد «قصيرة جدًا»، بالنسبة لمنظومة ضخمة مثل وزارة الصحة تحتاج لبنية تحتية ضخمة جدًا، موضحا أن بناء مستشفيات جديدة قد يستغرق هذه المدة في التجهيز.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية تواجه العديد من التحديات، في ظل التنامي السكاني المطرد بمعدل يقترب من إلى مليوني نسمة سنويًا، قائلا إن: «مليوني مواطن (المواليد الجدد) يتم إضافتهم إلى المنظومة سنويا في حاجة إلى فصول دراسية، وأسرة في المستشفيات ومياه، وفرص عمل».