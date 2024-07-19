بن زايد يؤكد للبرهان حرص الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية لإنهاء الأزمة بالسودان

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية لوقف التصعيد وإنهاء الأزمة بالسودان.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.



وحسب "وام"، بحث الرئيس الإماراتي ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال "العلاقات بين البلدين الشقيقين وشعبيهما"، إضافة إلى "تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها".

وأكد الشيح محمد بن زايد في هذا السياق، "حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء"، مشددا على " ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره".



كما أعرب عن "التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني الشقيق".