9 عمليات نوعية لحزب الله ضد إسرائيل يوم الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 18 يوليو 2024، وفقا للآتي": «

1- الساعة 14:44: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.



2- الساعة 15:30: استهداف التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ ‏موجه واصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.



3- الساعة 16:02: استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وإصابته إصابة مباشرة واندلاع النيران فيه.



4- الساعة 16:02: استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان، وإصابته إصابة مباشرة واندلاع النيران فيه.

5- الساعة 17:05: استهداف موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:05: استهداف دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع واصابتها بشكل مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.

7- شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها ‏بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة، كرد على ‏الإعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية.

8- الساعة 17:17 استهداف موقع المرج ‏بصواريخ بركان واصابته إصابة مباشرة.

9- شن هجوم جوي بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا، ‏مُستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وحققوا فيها إصابات مؤكدة، كرد على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية».

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لشن هجوم مباغت وسريع على لبنان في أي لحظة.