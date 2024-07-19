قرض 100 مليون يورو يحسم صفقة الموسم لـ برشلونة

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يطمح نادي برشلونة إلى التعاقد مع اللاعب نيكو ويليامز جناح نادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتألق ويليامز مع المنتخب الإسباني حيث ساهم في تتويج بلاده بلقب يورو 2024 في ألمانيا، مما جعله هدفا أساسيا للبارسا هذا الصيف.

ويمتلك ويليامز شرطًا حزائيًا في عقده بقيمة 58 مليون يورو، مما يصعب مهمة البارسا، الذي يعاني على المستوى المالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة يحتاج إلى سيولة مالية من أجل تغطية مبلغ 58 مليون يورو إلا أن الوضع الحالي لا يسمح له بدفع الشرط الجزائي دفعة واحدة.

ويبحث البارسا عن حلول تمويلية أخرى جيث كان يتفاوض قبل شهرين على قرض بقيمة 100 مليون يورو.

وأضافت «العملاق الكتالوني سيحصل على القرض، من أجل تنفيذ عملية شراء نيكو ويليامز هذا الصيف».