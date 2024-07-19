أبو الغيط: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي له وزن قانوني وأخلاقي كبير

أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم الجمعة، بشأن عدم قانونية الإحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.

وأكد أبوالغيط أن الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الإحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها علي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة".

وقال إن الرأي الإستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الإحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال.

وأضاف أن وقائع النظر في هذه القضية منذ احالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.