الاتحاد الأوروبي يستنكر قرار الكنيست بمعارضة إقامة دولة فلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن استنكاره للقرار الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي، والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، أن هناك إجماع في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.

وجدد البيان التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالسلام الدائم والمستدام، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك رقم 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أنه تماشيا مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بتعديلات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بنشاط مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية، مشددا على أن المسار الموثوق لإقامة الدولة الفلسطينية يشكل عنصرا حاسما في تلك العملية السياسية، محذرا من أن غياب الأمل وعدم وجود أفق أمام الشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع.