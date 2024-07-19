قومي السكان ببني سويف ينظم ورشة عمل للتوعية بالقضية السكانية

نظم المجلس القومي للسكان في بني سويف، ورشة عمل بعنوان "كسب تأييد القضية السكانية" في الوحدة المحلية لقرية بني عدي بمركز ناصر، بالتعاون مع مجمع إعلام بني سويف والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

تهدف الورشة إلى التعريف بمبادرة تنمية الأسرة المصرية، من خلال تحسين جودة حياة المواطن وتوفير المزيد من الخدمات الصحية، بما يتماشى مع جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين أوضاع الأسرة المصرية.

كما تم تسليط الضوء على الآثار السلبية للزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، والتأكيد على دور الجهات المعنية في التصدي لهذه المشكلة.

تضمنت الورشة مناقشة عدة محاور مهمة، منها: (الزيادة السكانية العشوائية وأضرارها على معدلات الفقر. ومخاطر الزواج المبكر على صحة الأم والجنين. ورأي الدين في الزواج المبكر وتنظيم الأسرة. والتمكين الاقتصادي كحل للمشكلة السكانية).

شارك في الورشة الدكتور محمد سعد، مدير عام إعلام شمال الصعيد، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والشيخ أحمد أنور، من منطقة الوعظ بالأزهر، وحمادة عوض الله، رئيس مجلس قروي بني عدي.