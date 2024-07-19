السيطرة على حريق محدود بمستشفى 30 يونيو في بورسعيد

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مستشفى 30 يونيو في جنوب بورسعيد بعد اندلاع حريق ناتج عن انفجار كبسولة إطفاء نتيجة ارتفاع حرارة الجو.

نشب حريق محدود في مستشفى 30 يونيو في نطاق حي جنوب بورسعيد، بسبب انفجار كبسولة إطفاء نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو في قسم السجلات بالدور الأول، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف. وقد تم إخلاء المرضى من المستشفى، ولم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

تمكنت إدارة الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي من السيطرة على الموقف، وقد أنقذت العناية الإلهية الأطفال من الحريق، وتم نقل تسعة منهم من قسم العناية المركزة إلى مستشفى السلام.

انتقل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى مكان الحادث لمتابعة عمليات إنقاذ الأطفال والاطمئنان على استقرار الحالة والأوضاع في المستشفى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى شعبان، مدير عام منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ببورسعيد.