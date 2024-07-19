الجامعة العربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 57 عاما.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، أن هذا الرأي، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركنا قانونيا هاما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم يعد دليلا دامغا من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة"، موضحا أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، ومشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال.

وأبرز أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا على نحو خاص إلى مرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت، في وقت سابق اليوم، أن سياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفة أنه يمكن لها إبداء الرأي بشأن احتلاله للأراضي الفلسطينية.