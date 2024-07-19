وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة وضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب

شدد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، على ضرورة وضع حد لإفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب، بعد إعلان محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وذكر الصفدي، في منشور على منصة إكس، أن "رد فعل إسرائيل على حكم محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست لمنع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت تجاهلهما الكامل للقانون الدولي"، مؤكدا وجوب توقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبته عليها.

وأكدت محكمة العدل الدولية في قرار أصدرته في وقت سابق، أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن"، معتبرة أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع".