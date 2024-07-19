تقام اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات ودية

لايبزيج X روت فايس اريفيت – الساعة 4 عصرا

أياكس أمستردام X أولمبياكوس – الساعة 4 عصرا

سليجو روفرز الأيرلندي X إيفرتون – الساعة 6 مساء

تيرول X ليون – الساعة 6:30 مساء

اوستريا فيينا X بورتو – الساعة 8 مساء

سندرلاند X نوتينجهام فورست – الساعة 8 مساء

فيورنتينا X ريجيانا – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر

الأهلي X الألومنيوم – الساعة 8 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD