 لبنان: أنظمة التسجيل والحجوزات في مطار بيروت تتأثر بالخلل التقني العالمي  - بوابة الشروق
الجمعة 19 يوليه 2024 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

لبنان: أنظمة التسجيل والحجوزات في مطار بيروت تتأثر بالخلل التقني العالمي 

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 2:19 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 2:19 م

أعلن رئيس مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، فادي الحسن، اليوم الجمعة، أن الخلل التقني العالمي أثر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات في المطار.

وقال الحسن ل "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن "الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في مطار رفيق الحريري - بيروت".

وأشار إلى أن "العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها وحركة الطيران لم تتأثر".

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد كشفت اليوم الجمعة عن خلل في نظامها العام العالمي، ما أسفر عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك