فوضى تضرب مطارات العالم بسبب عطل الإنترنت العالمي

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حالة من الفوضى ضربت مطارات عديدة حول العالم، بسبب العطل التقني العالمي، اليوم الجمعة.

وطال العطل العديد من المطارات حول العالم، بما في ذلك إسبانيا وأمريكا والهند وألمانيا وأستراليا وفرنسا،وغيرها من الدول.

إسبانيا

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن كل المطارات الإسبانية تعاني من عطل معلوماتي عالمي،وذلك في ظل العطل التقني الذيضرب هيئات حيوية حول العالم.

أمريكا

فيما أعلنت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران، أن شركات طيران أمريكية كبرى أوقفت جميع رحلاتها بسبب مشكلة في الاتصالات.

وذكرت هيئة الطيران الفدرالي، أن مطارات أميركية أوقفت جميع رحلاتها بسبب مشكلة اتصالات.

تركيا

وأعلنت الخطوط الجوية التركية، تأثر خدماتها بسبب العطل العالمي الذي أصاب شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحله.

الهند

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن ثلاث شركات طيران هندية أفادت بتعطل أنظمة معلوماتية.

ألمانيا

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران لوفتهانزا، إنها تعمل على إيجاد حل للأعطال التي تضربها.

فيما أعلنت مطارات ألمانية تأثر بعض أنظمتها بالأعطال الفنية العالمية.

فرنسا

وذكرت الطيران الفرنسية، أن البلاد تواجه اضطرابات في العمليات التشغيلية، لكن مطارات باريس لم تتأثر