مطار دبي يعلن عودة العمل إلى طبيعته بعد عطل تقني عالمي

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أعلن مطار دبي، عودة العمل إلى طبيعته بعد خلل تقني عالمي، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وتأثرت دولة الإمارات بالعطل التقني العالمي الذي ضرب مطارات والأنظمة الحاسوبية والشركات والمستشفيات وهيئات حيوية حول العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، تأثر أنظمتها الإلكترونية لديها بسبب وجود خلل فني عالمي.

وكتب حساب الخارجية الإماراتية على موقع إكس: تنويه عاجل وهام، نحيطكم علما بوجود خلل فني عالمي أثر على بعض الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية، بما فيه خدمة التصديقات.

ونصحت الوزارة المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.