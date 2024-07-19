إنتر ميلان يعلن تعاقده مع مدافع ريال بيتيس

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع الإسباني أليخاندرو بيريز لاعب ريال بيتيس، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأفاد إنتر ميلان في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «إنتر يؤكد تعاقده مع بيريز قادما من ريال بيتيس، المدافع صاحب الـ18 عاما ينتقل لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم».

ومن المقرر أن ينضم المدافع الشباب لإنتر ميلان على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، مقابل نصف مليون يورو بالإضافة للمكافآت.

يُذكر أن بيريز وصل لمدينة ميلانو في الأيام الماضية، وذلك من أجل الخضوع لفحوصات طبية قبل توقيعه على العقود.