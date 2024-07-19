أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أن المزارعين في المحافظة يواصلون توريد القمح المحلي المنتج من الأراضي الزراعية يوميًا. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع الكميات الموردة إلى 221,610 طن قمح محلي منذ بدء التوريد وحتى اليوم، وذلك عبر الشون والمطاحن والصوامع على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن عمليات توريد القمح تسير بانتظام في جميع المنافذ البالغ عددها 25 موقعًا، التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وهي الجهات المسوقة للقمح. كما أشار إلى أن صرف مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 24 ساعة من استلام المحصول، وفقًا للقرار الوزاري في هذا الشأن.

من جانبه، أوضح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة بالمحافظة والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي من المزارعين بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي لموسم حصاد عام 2024. كما تم حظر نقل القمح خارج المحافظة إلا بتصريح رسمي من مديرية التموين.