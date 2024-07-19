وفاة الممثل الأمريكي بوب نيوهارت عن 94 عاما

توفي الكوميديان والممثل الأمريكي بوب نيوهارت يوم الخميس عن 94 عاما بعد إصابته "بسلسلة من الأمراض القصيرة"، وفقا لما أعلنه جيري ديجني مدير أعماله في بيان لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وأوضحت الوكالة البريطاينة أن المحاسب الذي تحول إلى ممثل توفى "في منزله في لوس أنجليس" بعد عام من وفاة زوجته فرجينيا "جيني" نيوهارت التي عاش معها 60 عاما، والتي توفيت في أبريل 2023.

واشتهر الممثل الأمريكي ببرنامجه التلفزيوني " ذا بوب نيوهارت شو" الذي استمر على مدار عقدين تقريبا كما شارك في عدة أعمال فنية منها مسرحية "ذا بيج بانج ثيوري".

وأنجب نيوهارت أربعة أبناء هم، جينيفر وكورتني وتيموثي وروبرت، وله العديد من الأحفاد، وفقا لمدير أعماله.