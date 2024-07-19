فابريجاس مديرًا فينًا لـ كومو الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي

أعلن نادي كومو الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، تعيين الإسباني سيسك فابريجاس مديرًا فنيًا للفريق حتى 2028، بداية من الموسم المقبل.

وصرح سيسك للموقع الرسمي للنادي قائلًا: «أنا سعيد جدا ببدء هذا الموسم كرجل أول في الجهاز الفني وأشكر مجموعة المالكين على ثقتهم بي في هذا المنصب».

وتابع: «أشارك طموحات المجموعة وأعتقد أن هذه مجرد البداية لما يمكن أن يصل إليه هذا النادي، سيكون موسما صعبا ومهما، لكنني وبقية الجهاز الفني جاهزون وكلنا ثقة».

يذكر أن كان فابريجاس خلال الموسم الماضي المدير الفني للفريق، لكنه بسبب عدم حصوله على الرخص التدريبية اللازمة فأصبح من الإلزام بأن يكون الرجل الثاني في الجهاز الفني.

ولذلك تم التعاقد مع روبرتس ليكون الرجل الأول في الجهاز الفني، لكن ذلك على الورق فقط، بينما على أرض الواقع فيعتبر فابريجاس المدرب الفعلي الذي ساهم في صعودهم إلى الدوري الإيطالي.

ويعتبر فابريجاس المدير الفني لفريق كومو والشريك في نفس الوقت، إذ يملك أسهما في النادي الإيطالي.