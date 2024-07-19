 نجم باريس سان جيرمان يُطيح بثنائي مانشستر يونايتد - بوابة الشروق
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نجم باريس سان جيرمان يُطيح بثنائي مانشستر يونايتد

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 7:22 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 7:22 م

نجح نادي مانشستر يونايتد في التوصل لاتفاق مع اللاعب مانويل أوجارتي، بشأن الشروط الشخصية هذا الأسبوع لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما أكدته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه لا يوجد اتفاق بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في الوقت الحالي، حيث إن الأخير لن يبيع اللاعب بأقل من 59 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي لابد أن يسدد المقابل المطلوب ولكن يجب عليه أولًا توفير مكان جديد في القائمة بالإضافة إلى الميزانية من خلال بيع لاعب خط وسط آخر.

وحدد مان يونايتد اثنين كمرشحين محتملين يمكن بيعهما لتسهيل وصول أوجارتي وهما البرازيلي كاسيميرو البالغ من العمر 32 عامًا، والأسكتلندي سكوت مكتوميناي.


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