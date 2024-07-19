محافظ الإسكندرية يتفقد حي العجمي ويشدد على تحسين خدمات النظافة وإزالة الإشغالات

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أجرى أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية في حي العجمي للوقوف على المشكلات التي يعاني منها الحي ومتابعة مطالب أهالي المنطقة.

وقد تضمنت مطالب المواطنين تحسين كفاءة منظومة النظافة، رصف الشوارع، إزالة إشغالات الطريق، والحد من عشوائية سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية.

خلال جولته، شملت الجولة المرور على شوارع إسكندرية مطروح، شارع البيطاش الرئيسي، سوق عين شمس، شارع الحنفية، وشارع مسجد السلام بمنطقة الهانوفيل.

وركزت الجولة على مراقبة توفر صناديق المخلفات، مستوى الرصف في الشوارع الرئيسية والفرعية، ومدى التزام الحملات بإزالة إشغالات الطريق.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين، وكلف الفريق أحمد خالد، رئيس الحي، بمراجعة حالة الرصف والصرف الصحي في سوق عين شمس، والاهتمام بتنظيف الأراضي الفضاء في نطاق الحي، وإحاطتها بسور وتوضيح موقفها القانوني لتفادي تحولها إلى مكب للنفايات.

وشدد المحافظ على أهمية تنسيق الحملات مع مديرية الطب البيطري للحد من وجود الكلاب الضالة في الشوارع. كما وجه مسؤولي شركة نهضة مصر بزيادة معدلات رفع المخلفات وزيادة عدد صناديق القمامة في جميع شوارع الحي.

بالإضافة إلى ذلك، وجه إدارة المرور برفع العربات المخالفة والحد من السير العشوائي لمركبات التوك توك استجابة لمطالب الأهالي.

جاءت الجولة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع المسؤولين من الجهات التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى تواجد شرطة المرافق والمرور.