بن غفير يطالب بالانضمام للكابينت لتحديد وإصلاح سياسة إسرائيل

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بأن الخط الأحمر لبلاده تم اختراقه، وأنه بدلا من احتواء القصف على مستوطنتي كريات شمونة وسديروت، يتم تلقيه في مدينة تل أبيب.

وذكر بن غفير في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه يرغب في الإصلاح والتغيير والتجديد، وهو ما قام به في جهاز الشرطة الإسرائيلية والأمن في بلاده، على حد زعمه.

وجدد طلبه بالانضمام إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت" بدعوى المشاركة في تحديد سياسة إسرائيل، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ويأتي هذا في وقت أوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء اسرائيل، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف تل أبيب.