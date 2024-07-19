مبعوث روسي للبنان يشدد على ضرورة ضبط النفس تمهيدا لإحياء عملية السلام

شدد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان فلاديمير سافرونكوف، خلال لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، على ضرورة قيام كل الأطراف بضبط النفس تمهيداً لإحياء عملية السلام.

واستقبل ميقاتي اليوم الجمعة، سافرونكوف في السرايا الحكومي في بيروت، "وتم خلال اللقاء البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي غزة ومسار السلام المتوقف"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد المبعوث الروسي خلال اللقاء "على ضرورة قيام كل الاطراف بضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام ".

وأشار إلى أن "زيارته للبنان تندرج في إطار جولة له في المنطقة"، مشدّدا على "العلاقات الوطيدة بين لبنان وروسيا وأهمية توطيدها وتطويرها في المجالات كافة".

وتشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان التي اعلنت دعمها لقطاع غزة بسبب الحرب التي اعلنتها اسرائيل على القطاع ردا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي.