مصرع 5 وفقدان ثمانية نتيجة الأمطار في شمال غربي الصين

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين، نتيجة الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وذكرت السلطات المحلية في الصين، اليوم، أن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة باوجي البالغ عدد سكانها نحو 3.2 مليون نسمة، والواقعة على بعد حوالى ألف كيلومتر جنوب غرب بكين منذ صباح الثلاثاء الماضي، وشهدت معدلا قياسيا لهطول الأمطار اليومي منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية.

وأضافت السلطات المحلية، أن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث سيول جبلية، بالإضافة إلى تضرر في شبكة الطرق بالمنطقة، لافتة إلى تم نقل 7848 شخصا إلى أماكن أخرى، مشيرة إلى مستوى الأمطار المتساقطة مطلع الأسبوع بلغ ما يعادل سنة كاملة من الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في الصين، أصدرت تحذيرات من حدوث عواصف ممطرة وفيضانات متوقعة أن تضرب الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد خلال هذه الفترة.