مدير مخزن دهانات في قبضة الأمن بعد حريق ضخم داخل مخزن بالمرج

تحفظت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على مدير مخزن دهانات بمنطقة المرج، بعد نشوب حريق ضخم في المخزن كاد أن يتسبب في كارثة بالمنطقة السكنية المحيطة، كما حرزت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المخزن للوقوف على ملابسات الحريق ومعرفة أسبابه

تلقى مركز الشرطة بلاغاً من الأهالي مساء أمس الخميس حول الحريق الذي نشب في المخزن، وعلى الفور تحركت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف. وقد فرضت القوات الأمنية كردوناً حول المنطقة للسيطرة على ألسنة اللهب.

واتضح أن الحريق اندلع في مخزن دهانات كبير على مساحة 200 متر مربع، حيث أدت المواد القابلة للاشتعال بسرعة إلى اشتعال النيران بشكل كبير، مما تطلب استخدام سلالم وهيدروليكية ومواد خاصة لسرعة إطفاء النيران والسيطرة عليها، دون وقوع إصابات بشرية.