تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الألومنيوم في الكأس

يستهل النادي الأهلي رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، بمواجهة الألومنيوم في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من نسخة الموسم الحالي للبطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة مشواره في البطولة التي يحمل لقبها في آخر موسمين، على حساب بيراميدز والزمالك على الترتيب.

وشدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على لاعبيه بضرورة حسم الأمور مبكرًا من أجل إراحة اللاعبين خاصة في ظل ضغط المباريات المؤجلة للفريق في بطولة الدوري.

وفضل كولر إراحة الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور من تدريبات الفريق أمس، الخميس، بينما تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي.

كما يغيب محمود متولي وأحمد عبد القادر والسولية وعلي معلول للإصابة، إلى جانب كريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا لانضمامهم مع المنتخب المصري الأولمبي الذي يستعد لخوض الأولمبياد.

فيما عاد عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن الفريق، بعد غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري بعد تعرضه لنزلة معوية حادة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم ومحمود كهربا.