المجر تعرقل صدور بيان مشترك للاتحاد الأوروبي ينتقد تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد إقامة دولة فلسطينية

عرقلت المجر صدور بيان مشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن رفض الكنيست الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

ولم يتمكن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نيتجة لذلك، إلا من إصدار بيان خاص به ينتقد فيه تصويت الكنيست.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يأسف للقرار الذي مرره الكنيست" ويؤكد من جديد على التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين باعتباره الحل المستدام الوحيد للصراع في الشرق الأوسط.وسبق للمجر أن منعت صدور بيانات مشتركة أخرى للاتحاد الأوروبي من قبل.

ولم يتضح السبب وراء منع المجر إصدار بيان نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي في هذه المناسبة.

وأشار الدبلوماسيون إلى تمتع بودابست بعلاقات جيدة للغاية مع إسرائيل باعتباره سبب محتمل لهذا الموقف.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد طور علاقات ودية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عقود.

وأعلنت الحكومة المجرية برئاسة أوربان بالفعل أن أي مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو لن يتم تنفيذها على أراضيها.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد تقدم، في آيار / مايو، بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس ، بسبب ارتكابهم ما يُزعم أنها جرائم ضد الإنسانية. ويجب على المحكمة الآن أن تبت في هذه الطلبات.